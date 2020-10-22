Kaymakam Divli, okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu
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Kaymakam Divli, okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu

22.10.2020 11:52 | Son Güncelleme: 22.10.2020 11:57
Kaymakam Divli, okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu

Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli, ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli, ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi.

Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile birlikte, Bahattin-Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Yazıkent Mürşide Akçay İlk ve Okulu'nu ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenler ile sohbet eden Kaymakam Divli, eğitim yuvalarındaki Korona virüs tedbirlerini denetledi. Öğrencilere Korona virüs ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve sosyal mesafenin önemini hatırlatan Kaymakam Divli, derslerinde başarılar diledi. Kaymakam Divli, öğretmen ve idareciler ile birlikte okullardaki derslikleri de gezerek okullardaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. - AYDIN

Kaymakam Divli, okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu
Kaymakam Divli, okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu
Kaymakam Divli, okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu
Kaymakam Divli, okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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