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Kaymakam Demirer'den esnaf ziyareti

Kaymakam Demirer'den esnaf ziyareti

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçedeki esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

MALAZGİRT, MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçedeki esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Kaymakam Demirer, bu sefer ilçede esnaflık yapan Selim İpek ve İrfan Önal'ı iş yerlerinde ziyaret etti. Çalışmalar hakkında her iki iş yeri sahibinden bilgiler alan Kaymakam Demirer, "Fırsat buldukça belli zamanlarda esnafımızla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlemeye önem ve özen gösteriyoruz. Bu ziyaretlerimizin amacı, ilçemizde esnaflık yapan vatandaşlarımızın her şeyin en iyisini sunarak yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Esnafımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi bizim de her daim kapımız esnafımıza açıktır. İlçemizdeki tüm vatandaşlarımızın refahı, huzuru için çalışıyoruz. Bugün ise ilçemizin değerli esnafından Selim İpek ve İrfan Önal'ı iş yerlerinde ziyaret ettik. Hayırlı işler dileklerimizi sunduk" dedi. - MUŞ

Kaymakam Demirer'den esnaf ziyareti

Kaymakam Demirer'den esnaf ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İrfan Önal, Malazgirt, Muş, Yerel, Haber

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