Kaymakam Demir yaşlılarla evlerinde bir araya geliyor
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Kaymakam Demir yaşlılarla evlerinde bir araya geliyor

Kaymakam Demir yaşlılarla evlerinde bir araya geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman Besni Kaymakamı Nazlı Demir, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarla evlerinde bir araya geliyor.

Adıyaman Besni Kaymakamı Nazlı Demir, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarla evlerinde bir araya geliyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Devlet Subaşı'nın da hazır bulunduğu ziyaretlerde yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların sorunları ve talepleri de dinleniyor.

Yaşlıların öneminden bahseden Kaymakam Nazlı Demir, "Yaşlı vatandaşlarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak birlikte olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz. Yaşlılık hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Unutmayalım ki zamanı gelince bizlerde yaşlanacağız. Bu nedenle kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak, büyüklerimize o şekilde saygı ve hürmet göstermek zorundayız. Bunun yanı sıra yaşlılarımıza, sahip çıkmak insanlık ve yurttaşlık görevimizdir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaymakam Demir yaşlılarla evlerinde bir araya geliyor
Kaymakam Demir yaşlılarla evlerinde bir araya geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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