Kaymakam Demir, okul inşaatını inceledi
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Kaymakam Demir, okul inşaatını inceledi

Kaymakam Demir, okul inşaatını inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, hayırsever iş adamı Vakkas Kumral tarafından 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde yapımına başlanan okul inşaatını inceleyerek bilgi aldı.

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, hayırsever iş adamı Vakkas Kumral tarafından 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde yapımına başlanan okul inşaatını inceleyerek bilgi aldı.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir'in yapmış olduğu incelemeye Besni Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve Besni Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammed Aslan eşlik etti. Yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Demir, "15 Temmuz Şehitler Mahallesinde hayırsever iş adamı Vakkas Kumral tarafından yapımına başlanan 24 derslikli ilkokul alanında incelemelerde bulunduk. Ziyaretimizde kıymetli büyüğümüz Şahin Akdoğan amcamızda bizlere eşlik etti. Birlikte Vakkas amcayı da arayarak çalışmalar hakkında ona da bilgi verdik. İnsan verdikçe çoğalıyor ya işte onu Besni'de bizzat yaşıyoruz. Bu kadim kentin cömert, vefalı insanlarına destekleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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