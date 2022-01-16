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Kaymakam Demir, kütüphanede incelemelerde bulundu

Kaymakam Demir, kütüphanede incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, ilçe halk kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, ilçe halk kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Besni İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, kütüphane yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Demir, daha sonra burada bulunan öğrenci ve vatandaşlarla sohbet etti. Kütüphaneye gelen kişilerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Demir, aynı zamanda her hangi bir taleplerinin olup olmadığını da sordu. - ADIYAMAN

Kaymakam Demir, kütüphanede incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, ilçe halk kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

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