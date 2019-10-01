Kaymakam'dan güvenli karayolu incelemesi

01.10.2019 14:11

Kaymakam Ali Sırmalı, Edremit-Çanakkale D550-06 Karayolu'nda yaya güveliğinin sağlanması amacıyla yerinde incelemelerde bulundu.



Edremit çevre yolunda trafik akışının rahat ve güvenli olmasını sağlamak amacıyla, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı karayolundaki incelemelerinde minibüs ve otobüs duraklarının kullanacağı yan yol, duraklar ve yeni cepli duraklar yapılması kararlaştırıldı.



Özellikle trafiğin yoğun olarak işlediği AVM'lerin olduğu ve Akçay Otogar çıkışı arasında karayoluna cep yapılması, yan yol, durakların güzergahlarının yeniden tayin edildiği inceleme ziyaretine; Edremit kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Hasan Selman Aslan, Edremit İlçe Emniyet Müdürü Zafer Sönmez, Edremit İlçe jandarma Komutanı Ömer Koç, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Akif Şencan, Karayolları Müdürlüğü yetkilileri, Bölge Trafik Şb. Müdürü Ziver Kaya, Bölge Trafik İstasyon Amiri Ezgi Yıldız, katıldı.



Çanakkale karayolunda vatandaşlarımız açısından trafik güvenliğinin sağlanmasının önemine değinen Kaymakam Sırmalı; "Edremit ilçemizde tüm vatandaşlarımızın güvenliği bizim öncelikli konularımız arasındadır. Bu nedenle ilçemizden geçen karayollarında trafik akışının güvenli ve seri olmasına önem veriyoruz. İlçemizde trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yolculuk yapması ve özellikle Çanakkale- Edremit Karayolu üzerinde bulunan başta AVM'ler olmak üzere diğer okul ve resmi kurumlara gelen vatandaşlarımızın rahatça inmelerini, binmelerini, yolculuk yapmalarını ve karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçişlerini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuda Edremit'te daha önce yeşil dalga sistemi, yapılan üstgeçitler, Zeytinli Kavşağı, Narlı'da sinyalizasyon vb. gibi çalışmaları hayata geçirdik. Bugün burada yaptığımız inceleme ziyareti ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve Edremit Belediyesi tarafından yapılacak çalışmalar ile özellikle AVM önlerinde toplu taşıma araçları tarafından yan yolların kullanılması ve yeni durakların hayata geçirilmesi ile vatandaşlarımız daha güvenli yolculuk yapacaklardır. Bu çalışmalarımıza katkı sağlayacak tüm kurumlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA