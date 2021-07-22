Kaymakam Çorumluoğlu güvenlik güçleri ile bayramlaştı
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Kaymakam Çorumluoğlu güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Kaymakam Çorumluoğlu güvenlik güçleri ile bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, beraberinde protokol üyeleri ile birlikte güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve hastalara bayram ziyaretinde bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, beraberinde protokol üyeleri ile birlikte güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve hastalara bayram ziyaretinde bulundu.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, beraberinde Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla Karadeniz Bölge Komutanlığı ve TCSG 301 Komutanlığını ziyaret ederek burada bulunan personelin bayramlarını kutladı.

Daha sonra Devlet Hastanesi Başhekimliğini ziyaret eden Çorumluoğlu, acil servisteki vatandaşlarla ve hastane personeli ile bayramlaştı.

Çorumluoğlu, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek personel ile bayramlaştı. - ZONGULDAK

Kaymakam Çorumluoğlu güvenlik güçleri ile bayramlaştı
Kaymakam Çorumluoğlu güvenlik güçleri ile bayramlaştı
Kaymakam Çorumluoğlu güvenlik güçleri ile bayramlaştı
Kaymakam Çorumluoğlu güvenlik güçleri ile bayramlaştı
Kaymakam Çorumluoğlu güvenlik güçleri ile bayramlaştı
Kaymakam Çorumluoğlu güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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