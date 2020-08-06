KAYMAKAM ÇORUMLUOĞLU: 'BAYRAMI KÖTÜ GEÇİRDİK'
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KAYMAKAM ÇORUMLUOĞLU: 'BAYRAMI KÖTÜ GEÇİRDİK'

Zonguldak Vali Vekili: Vakalar artmaya başladı inşallah korktuğumuz başımıza gelmez(2)Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen denetimlere katılan kaymakam İsmail Çorumluoğlu, tüm ekiplerce sıklıkla denetimler ve uyarılar yapmalarına rağmen özellikle düğün ve sahillerde...

06.08.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:09

Zonguldak Vali Vekili: Vakalar artmaya başladı inşallah korktuğumuz başımıza gelmez(2)

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen denetimlere katılan kaymakam İsmail Çorumluoğlu, tüm ekiplerce sıklıkla denetimler ve uyarılar yapmalarına rağmen özellikle düğün ve sahillerde tedbirlere uyulmadığını gözlemlediklerini söyledi. Kurban Bayramını kötü geçirdiklerini düşündüğünü ifade eden Çorumluğlu, "Bayramı hem sahillerdeki vatandaşlarımız açısından, hem de bayramlaşma anlamında, hem de düğünler olarak kötü geçirdik. Bunun yansıması 10-15 gün içinde ilçemizde olacaktır. Böyle bir yansımayı bekliyoruz. Ama şunu net olarak söylemek istiyorum, devlet olarak bütün kurallar alınmıştır, uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın yorulduğunu biliyorum. Kolay değil. Belki bizim çalışan arkadaşlarımız da biraz yoruldu. Ama virüs gücünden hiçbir şey kaybetmedi. Bulaşıcılığı konusunda yaptığımız değerlendirmede arkadaşlarımız daha da arttığını söylediler. Dolayısıyla kıştan önce bu meseleyi çözmemiz gerekiyor. Eğer kıştan önce bu meseleyi çözemezsek, daha sıkıntılı, daha ölümcül sorunlarla karşı karşıya gelebiliriz. Çünkü kışın grip, zatürree gibi hastalıklar daha da arttığı için ona da dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Tedbirleri uygulayarak bu virüsten korunacaklarını söyleyen Çorumluğlu, sosyal mesafeye uyulmadığı için düğünlere katılanlara da cezai işlem uyguladıklarını söyledi. İlçede 3 düğünde sosyal mesafeye uyulmadığını tespit ettiklerini ifade eden Çorumluoğlu, şöyle dedi:

"3 düğüne ceza yazmak zorunda kaldık. İnşallah bu şekilde götüreceğiz. Ereğli'deki vefat sayımız halen 4. Ama ne yazık ki her gün siz de seyrediyorsunuz, Zonguldak'taki rakamlar da geliyor. Vefat eden vatandaşlarımız halen var. İnşallah düğün, sahiller gibi konuları dikkate alarak, okulların açılmasından önce bu konuyu çözmüş olarak Eylül ayına girmeyi düşünüyoruz. Köyleri ziyaretimde de söyledim. Bir köyün hatası yüzünden bütün ilçe, bir ilçenin hatası yüzünden bütün il sıkıntıya giriyor. Ama bundan sonra bir köyde bir hata olduysa, o köyü karantinaya alıp orada bu hastalıkla mücadele metodunu seçeceğiz. Köylerimizden bana şöyle bir sıkıntı gelecektir. Fındık zamanı, iş zamanı, şu zamanı falan. Ama herkes tedbirli olursa hiçbir yerleşim yerini karantinaya alma niyetinde değiliz. Çünkü karantinaya aldığımız her yerleşim yerine içme suyu, gıda ve benzeri malzemeleri biz kaymakamlıktan gönderiyoruz. Bu bize ciddi bir yük, masraf teşkil ediyor. Onun için ben hassaten köylerimizin, mahallelerimizin kendi tedbirlerini almasından yanayım. Yanınızdaki bir arkadaşınız maskesini takmadığında siz uyarmak zorundayız. Çünkü senin yüzünden bir mahalle karantinaya alınırsa, tüm mahalle sıkıntı çekiyor."

KAYMAKAM ÇORUMLUOĞLU: 'BAYRAMI KÖTÜ GEÇİRDİK'

Kaynak: DHA

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