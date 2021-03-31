Kaymakam, çocukları sevindirdi
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Kaymakam, çocukları sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kaymakam, çocukları sevindirdi

Aziziye Kaymakamı Metin Baskın, Dadaşkent'teki Belediye Hizmet Binasının altında bulunan Spor Salonu'nda antrenman yapan minik öğrencilere tişört dağıttı.

Aziziye Kaymakamı Metin Baskın, Dadaşkent'teki Belediye Hizmet Binasının altında bulunan Spor Salonu'nda antrenman yapan minik öğrencilere tişört dağıttı.

Erzurum'un Aziziye İlçesi Kaymakamı Metin Baskın, minik sporcuların antrenmanını izledi. Aziziye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Hancı ve antrenörlerin de hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Baskın minik sporcuları sevindirdi. Dadaşkent'te Aziziye Belediyesi Hizmet Binası'nın altında bulunan spor salonunu ziyaret ederek minik sporcuların antrenmanlarını izleyen Kaymakam Baskın, öğrencilere tişört ve broşür dağıttı. Gençlerin kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak için boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmesini isteyen Baskın, "Hem iyi birer öğrenci olun hem de sevdiğiniz spor dalında milli olarak ülkemizi temsil edin" dedi.

Aziziye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Hancı da, Kaymakam Baskın'a ilçedeki spor faaliyetleri ve tesisler hakkında bilgi verdi. Hancı, "Kaymakamımızın spora olan ilgisi bizleri sevindirdi. Kendisi tesislerimizde ağırladığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaymakam, çocukları sevindirdi
Kaymakam, çocukları sevindirdi
Kaymakam, çocukları sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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