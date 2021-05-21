-Kaymakam Çimşit'ten şehit ailesine taziye ziyareti
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-Kaymakam Çimşit'ten şehit ailesine taziye ziyareti

-Kaymakam Çimşit'ten şehit ailesine taziye ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, geçtiğimiz günlerde vefat eden şehit babası Halil Kılıç'ın evine taziye ziyaretinde bulundu.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, geçtiğimiz günlerde vefat eden şehit babası Halil Kılıç'ın evine taziye ziyaretinde bulundu.

2001 yılında 8'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Ortaköy - Gelibolu'da şehit olan Piyade Er Bülent Kılıç'ın babası olan Halil Kılıç, geçtiğimiz günlerde Küçüklü mahallesinde vefat etti. Korkuteli Kaymakam Çimşit, beraberinde İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Musa Bayram, İlçe Müftüsü Selim Yazıcı ve Vakıf Müdürü Saliha Şahintürk ile birlikte Küçüklü mahallesinde yaşayan şehit Piyade Er Bülent Kılıç'ın annesi Gülizar Kılıç'a ve şehit'in abisi Necati Kılıç'a taziye ziyaretinde bulundu.

İlçe Müftüsü Selim Yazıcı'nın dua okuduğu ziyarette aileyi teselli eden Kaymakam Ömer Çimşit, "Sizler bizlere şehidimizin emanetisiniz. Devlet olarak her zaman sizlerin yanında olacağız. Kapımız sizlere sonuna kadar açık" dedi. - ANTALYA

-Kaymakam Çimşit'ten şehit ailesine taziye ziyareti
-Kaymakam Çimşit'ten şehit ailesine taziye ziyareti
-Kaymakam Çimşit'ten şehit ailesine taziye ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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