Kaymakam Çiftçi korona virüs önlemlerini değerlendirdi
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Kaymakam Çiftçi korona virüs önlemlerini değerlendirdi

Konya'nın Ereğli İlçe Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, ilçede 4 korona virüs vakasının olduğunu bildiklerini belirterek, özellikle bazı caddelerde maske takma kullanımını zorunlu kıldıklarını söyledi.

Kaymakam Çiftçi korona virüs önlemlerini değerlendirdi
29.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:23

Konya'nın Ereğli İlçe Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, ilçede 4 korona virüs vakasının olduğunu bildiklerini belirterek, özellikle bazı caddelerde maske takma kullanımını zorunlu kıldıklarını söyledi.

Ereğli Kaymakamı Çiftçi açıklamasına, Ereğli halkının Ramazan ayını kutlayarak başladı. Kaymakam Çiftçi, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde zorlu bir sınavdan geçiyor. Bütün dünyayı esir alan korona virüs salgınıyla ilgili ülkemizde de ciddi mücadele yapılmaktadır. Bizim ülkemizin diğer ülkelere göre şansı özellikle Batı Avrupa'daki salgının çok yayılması vaka ve ölü sayısının çok olması zamanında tedbirlerin alınmaması veya daha gevşek davranılmaması olarak değerlendirilebilir" dedi.

Kaymakam Çiftçi açıklamasının devamında, "Ülkemizde gerçekten tedbirlere çok erken başlanıldı. Bu tedbirlerle yurt içinde ve dışında bulunan vatandaşlarımızın getirilmesi ve karantinaya alınması, sağlık alt yapısının güçlü olması nedeniyle korona virüs ile mücadele konusunda gelişmiş birçok batı ülkesine karşı daha iyi bir konumda bulunmaktadır. Son 20 gündür de aşağı doğru seyreden bir düşüş eğilimi görmekteyiz. Tabi ki bu iyileşmenin toplumda rahatlama gevşeme anlamında değil, moralimizi yüksek tutarak daha da tedbir ve kurallara uymak gerektiğine inanıyorum ki, ülkemiz bu badireyi en kısa sürede sağlıkla çok fazla can kaybı olmadan atlatabilsin. Biz de yerel ölçekte Ereğli genelinde devletimizin aldığı tüm tedbirleri halkımızla birlikte onların hoş görüşüne sığınarak sabrını göz önüne alarak uygulamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Ereğli, Halkapınar ve Emirgazi'de pozitif vaka sayısı 12 oldu"

Kaymakam Çiftçi; Ereğli, Halkapınar ve Emirgazi'de pozitif vaka sayısının 12 olduğunu, Ereğli merkezinde 4 vaka olduğunu bildiklerini ifade ederek, bu vakaların ciddi bir seyir göstermeyen vakalar olduğunu kaydetti. Şu ana kadar can kaybının olmadığını da aktaran Çiftçi, "Bunda da sağlık çalışanlarının gerçekten can siperhane çalışmaları ve zamanında müdahaleleri ve bulaşma riski olan kişileri de gözlem altına alması etkili oldu" dedi.

Özellikle Rasim Erel, Rauf Denktaş, Kıbrıs ve Atatürk caddelerinde maske kullanımını zorunlu kıldıklarını belirten Çiftçi, maskeyle beraber sosyal mesafeyi de korumanın şart olduğunu vurguladı. - KONYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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