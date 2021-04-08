Kaymakam Çiçek: "Korona virüs ile mücadelede polisimizin fedakârlığı takdire şayandır"
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Kaymakam Çiçek: "Korona virüs ile mücadelede polisimizin fedakârlığı takdire şayandır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kaymakam Çiçek: 'Korona virüs ile mücadelede polisimizin fedakârlığı takdire şayandır'

Emet İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşıkovalı ve beraberindeki polis memurları, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Emet İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşıkovalı ve beraberindeki polis memurları, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Polis Haftası nedeniyle gerçekleşen ziyarette İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşıkovalı, Polis Haftası'nda yapılacak etkinlikler hakkında Kaymakam Hasan Çiçek'e bilgiler verip, ihtiyaç ve taleplerini arz etti.

Kaymakam Çiçek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öncelikle, başta İlçe Emniyet Müdürlüğümüz personeli olmak üzere ; ülkemizin dört bir yanında canla başla görev yapmakta olan Türk Polis Teşkilatı mensuplarının 176. Kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftasını kutluyor; aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan ve emekliye ayrılan tüm polislerimize de aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum. Halkımızın huzur ve güvenliği için geceli gündüzlü çalışan emniyet personelimiz, en temel hizmeti yaparak, hizmetlerin en kutsalını yerine getirmektedir. Özellikle Korona virüs ile mücadele kapsamında almış oldukları görevlerde göstermiş oldukları özveri, çaba ve fedakarlık takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

Ziyaret bitiminde İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşıkovalı ve beraberindeki polis memurları Kaymakam Çiçek'e kabulleri ve vermiş oldukları değer ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaymakam Çiçek: 'Korona virüs ile mücadelede polisimizin fedakârlığı takdire şayandır'
Kaymakam Çiçek: 'Korona virüs ile mücadelede polisimizin fedakârlığı takdire şayandır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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