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Kaymakam Çelik köylerde incelemelerde bulundu

Kaymakam Çelik köylerde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Musa Kazım Çelik, köy denetimleri ve ziyaretleri kapsamında Topalhasan, Beğendik ve Gevenlik köylerinde incelemelerde bulundu.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Musa Kazım Çelik, köy denetimleri ve ziyaretleri kapsamında Topalhasan, Beğendik ve Gevenlik köylerinde incelemelerde bulundu.

Köy muhtarlarından, köylerde ki mevcut durumlarla ilgili bilgi alan Kaymakam Çelik, köylerde ikamet vatandaşlarla bir araya gelerek şikayet ve taleplerini dinleyerek ilgili kurumlar ile görüşeceğini belitti. Köyde yaşayan vatandaşlar ise Kaymakam Çelik'e teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Yapılan ziyaretlerde, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Emre Çapan, Kaymakam Musa Kazım Çelik'e eşlik etti. - ERZİNCAN

Kaymakam Çelik köylerde incelemelerde bulundu

Kaymakam Çelik köylerde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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