Kaymakam Çelik, Konarlı köyü ve mezralarında incelemede bulundu
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Kaymakam Çelik, Konarlı köyü ve mezralarında incelemede bulundu

Kaymakam Çelik, Konarlı köyü ve mezralarında incelemede bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzincan'ın Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve eşi Sabah Çelik köy ziyaretleri kapsamında, ilçeye 47 kilometre uzaklıkta bulunan ve Tunceli ile Bingöl'e sınır olan Konarlı köyü ve mezralarında incelemede bulundu.

Erzincan'ın Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve eşi Sabah Çelik köy ziyaretleri kapsamında, ilçeye 47 kilometre uzaklıkta bulunan ve Tunceli ile Bingöl'e sınır olan Konarlı köyü ve mezralarında incelemede bulundu.

Köy muhtarı Cemal Aydemir'den köydeki mevcut durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Musa Kazım Çelik, vatandaşların şikayet ve taleplerini dinledi.

Ardından Kaymakam Musa Kazım Çelik, Konarlı köyü yaylalarında konargöçer olarak yaşayan Aktimur, Ayaz ve Avcı ailelerini ziyaret etti. - ERZİNCAN

Kaymakam Çelik, Konarlı köyü ve mezralarında incelemede bulundu
Kaymakam Çelik, Konarlı köyü ve mezralarında incelemede bulundu
Kaymakam Çelik, Konarlı köyü ve mezralarında incelemede bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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