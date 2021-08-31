Kaymakam Çelik, Konarlı köyü ve mezralarında incelemede bulundu

Erzincan'ın Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve eşi Sabah Çelik köy ziyaretleri kapsamında, ilçeye 47 kilometre uzaklıkta bulunan ve Tunceli ile Bingöl'e sınır olan Konarlı köyü ve mezralarında incelemede bulundu.