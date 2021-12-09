Kaymakam Cebeci'ye fahri hemşehrilik beratı verildi

TOMARZA, KAYSERİ (İHA) - Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci'ye fahri hemşehrilik beratı verildi.

İlçeye atandığı ilk günden beri yaptığı çalışmalar ile Tomarzalıların sevgisini kazanan Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci'ye fahri baş hemşerilik beratı verildi. Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Kasım ayı Tomarza Belediyesi Meclis toplantısında vermiş olduğu önergede, "İlçemize atandığından bu güne kadar, özverili bir şekilde çalışan, ilçemiz yararına ışık tutacak projelerin hayata geçmesini sağlayarak, ilçemizde yetiştirilen ürünlerin tanıtımına, sosyal ve kültürel çalışmalara büyük katkılar sağlayan, Tomarza İlçesine olsan sevgisinden ve yaptığı hizmetlerden ve ilçe halkının sevgisini kazanan İlçe Kaymakamımız Sayın Emre Cebeci'nin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine r fıkrasına istinaden fahri hemşerimiz ilan edilmesine yönelik önergesi Ak Parti, MHP ve CHP'li Meclis üyelerin oyları ile kabul edildi. Tomarza Belediyesi tarafından düzenlenen 2021 Yılı Değerlendirme ve 2022 Yılı Yatırım programında kasım ayı içerisinde alınan karara istinaden Tomarza İlçe Kaymakamı Emre Cebeci'ye Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin tarafından fahri hemşehrilik beratı takdim edildi" dedi.

Tomarza İlçe Kaymakamı Emre Cebeci ise, "Aziz vatanımızın eteğine bir parçasından daha tutunduk. Şerefli Türk Milletine bir unsurundan daha dahil olduk. Tomarzalı olduk. Beni hemşehrisi olarak kabul eden ve şahsıma fahri hemşerilik beratını takdim eden tüm Tomarza halkına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - KAYSERİ