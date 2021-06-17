Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin mantar üretim tesisini ziyaret etti
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Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin mantar üretim tesisini ziyaret etti

Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin mantar üretim tesisini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tomarzalı iki girişimci tarafından faaliyete geçirilen Mantar Üretim Tesisini, Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ziyaret ederek genç girişimcilere üretime dayalı bir tesis açtıkları için teşekkür etti.

Tomarzalı iki girişimci tarafından faaliyete geçirilen Mantar Üretim Tesisini, Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ziyaret ederek genç girişimcilere üretime dayalı bir tesis açtıkları için teşekkür etti.

Yılmaz ve Erkan Güney kardeşler tarafından ilçeye bağlı Yavuzselim Mahallesi içerisine yaklaşık bir ay önce Mantar Üretim Tesisi açtılar. İlk hasat döneminde Mantar Tesisini ziyaret eden Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, mantarların üretimi hakkında genç üreticilerden bilgiler aldı. Kaymakam Cebeci, üretime dayalı bir tesis açarak genç girişimcilere örnek oldukları için Yılmaz ve Erkan Güney kardeşlere teşekkür etti.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise; "Üretimin sürekli olması için Tomarza Belediyesi olarak üzerimize her ne düşüyorsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullanarak genç girişimcilere emeklerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin mantar üretim tesisini ziyaret etti
Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin mantar üretim tesisini ziyaret etti
Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin mantar üretim tesisini ziyaret etti
Kaymakam Cebeci ve Başkan Şahin mantar üretim tesisini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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