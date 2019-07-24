Kaymakam Çalık, Ocaklar'da incelemelerde bulundu

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, ilçeye bağlı Ocaklar Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada karşılaştığı tatilcilerle sohbet etti.

Kaymakam Ekrem Çalık, Ocaklar Mahallesi ziyaretinde Ocaklar Mahallesi Muhtarı Gökhan Yorak'la bir araya geldi. Ocaklar'da bir kahvehanede mahalle sakinleriyle de sohbet eden Kaymakam Çalık, mahallenin sorunları ve çözüm önerileri hakkında vatandaşlarla karşılıklı olarak istişarelerde bulunuldu. Mahalle sakinleriyle gerçekleştirilen toplantının ardından Muhtar Gökhan Yorak ile birlikte Ocaklar Mahallesi sahilinde incelemelerde bulunan Kaymakam Ekrem Çalık, karşılaştığı tatilcilerle sohbet etti. Tatilcilerin dile getirdiği sorunları dikkatle dinleyen Kaymakam Çalık, "Sahillerimiz ve plajlarımız halkımıza aittir. Gönül rahatlığı içerisinde kullanabilirsiniz. Sorunların yerinde tespiti ve çözümü için buradayız. Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyemiz ve ilgili kurumlar ile gerekli yazışma ve görüşmeleri yapıp sorunların takipçisi olacağım. Tatil için Erdek'i tercih ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyor iyi tatiller diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA