Kaymakam Çakıcı'ya Veda Yemeği

Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı'nın Samsun'un Tekkeköy ilçesine tayininin çıkması nedeniyle veda yemeği verildi.

Kaymakam Çakıcı, ilçedeki bir tesiste düzenlenen yemek programında yaptığı konuşmada, Osmaneli ilçesinde görev yaptığı için memnuniyet duyduğunu belirterek, "5 yıldır Osmaneli ilçemizde görev yapıyorum. Çok büyük haz alarak görev yaptığım ilçelerden birisi olduğunu öncelikle belirtmek istiyorum. Benim görev süresi boyunca tanımış olduğum dostlarım bizi hiçbir zaman hiçbir konuda yalnız bırakmadılar ve bundan dolayı da hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Osmaneli'nin sosyal ve kültürel anlamda ciddi bir değişim ve gelişim yaşadığını dile getiren Çakıcı, "Bunda bizim de bir katkımız olduysa mutluluk duyarım. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde Osmaneli'nin çok daha gelişeceğini görüyorum. Artık buradaki görevimiz sona eriyor, yaşadığımız müddetçe dostluğumuz arkadaşlığımız devam edecek. Görev sürem boyunca kimsenin bilerek kalbini kırmamaya özen gösterdim. Bilmeden kırdı isem de herkes hakkını helal etsin. Benim de hakkım var ise helal ettim." diye konuştu.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise Kaymakam Çakıcı ile 5 yıl boyunca uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın kaymakamımızla dolu dolu 5 yıllık bir zaman geçirdik. Bu sürede kendisinden birçok deneyim kazandık. Yöneticilik ve idarecilik anlamında kendisinden çok şey öğrendik. Kendisi görevi boyunca sürekli proje üretti, durmadan çalıştı. Engellilere, yaşlılara, eğitim ve öğretime ayrı bir önem verdi. Bizler de kendisiyle birlikte uyum içerisinde çalıştık. Kendisine şahsım ve tüm Osmaneli halkı adına yeni görev yerinde başarılar diliyorum."

Veda yemeği programına Belediye Başkanı Münür Şahin, Hakim Sait Duran, Cumhuriyet Savcısı Haydar Doğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili, Emniyet Amiri Ali Özgan, Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Rıza Gazel, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi, il genel meclis üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Program, Kaymakam Çakıcı'ya plaket ve hediye takdim edilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimi ve vedalaşma ile sona erdi.