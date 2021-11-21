Kaymakam Bolat kamış ticaretinin yapıldığı o köyü ziyaret etti

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Bolat, kamış ticaretinin yapıldığı Ortakarabağ köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Bolat ile beraberindekiler köy muhtarı ve köylü vatandaşlar tarafından karşılandı. Bolat, köylülerle sohbet etti ve kolları sıvayıp kamış biçti. Kaymakam Bolat, köy halkı ve muhtardan köylülerin sorunları hakkında bilgi aldı. Köylülerle sohbet eden kaymakam Taner Bolat, köylülerin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek ilçeye bağlı köylerin daha iyi şartlara kavuşması için yine birlikte çalışmalar yapacaklarını söyledi. Kaymakam Bolat ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Köylerimizi devamlı gezerek köy muhtarlarımızla birlikte köylerin potansiyel ve geleceğe yönelik kapasitelerini ve yaşam şartlarını yerinde göreceğiz. Amacımız köylerimiz hakkında bilgi sahibi olarak geleceğin yaşanabilir köylerini hem geleneksel yapı ve yaşam tarzımızı koruyarak hem de çağın ihtiyaçlarını köylerimiz ile buluşturarak inşa etmek. Köylerde insanlarımız şehir yaşamının stresinden rutin telaşından uzak ve bir on yıl sonra tüm insanların sahip olmayı isteyeceği doğa ve tarımla iç içe bir hayatı yaşadıklarını görmekten çok mutlu oldum" dedi. - AFYONKARAHİSAR