Kaymakam Bilgin; TÜBİTAK yarışmasının kahramanlarını kabul etti
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Kaymakam Bilgin; TÜBİTAK yarışmasının kahramanlarını kabul etti

Kaymakam Bilgin; TÜBİTAK yarışmasının kahramanlarını kabul etti
Bültenler - Haberler | Güncel

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması'nda 14 bin 10 proje arasında Türkiye 2.si olan, Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kocaeli'nin gururu olmuştu.

Özel okulları, fen lisesi gibi tercih edilen okulları geride bırakarak büyük bir başarıya imza atan okulun; idareci veyarışmanın mimarlarını Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin makamına kabul etti.

KAYMAKAM TEBRİK ETTİ

Okul Müdürü Harun Künü, yarışmada okula derece getiren okul öğrencisi Efe Vural ve Projenin Danışman öğretmeni ve aynı zamanda okulda Elektrik-Elektronik Teknoloji Öğretmeni olarak vazife yapan Volkan Alparslan Kılıç'ı; Körfez Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurtile birlikte makamına kabul eden Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin; gösterilen bu başarıdan dolayı, okul idaresini, yarışmada derece alan öğrenci ve rehber öğretmenini tebrik etti.

19 BİN 109 ÖĞRENCİ YARIŞTI

2 bin 615 farklı okuldan 19 bin 109 öğrencinin, 14 bin 10 proje ile yarıştığı yarışmada; ülkemizin en gözde okullarını geride bırakarak yarışmada 2.'liği Körfez'e getiren Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu başarısıyla Körfez'in tercih edilen okulları arasında kariyerini yükseltmiş oldu. Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin, yarışmada büyük başarı gösteren,okul öğrencisi Efe Vural ve Projenin Danışman öğretmeni ve aynı zamanda okulda Elektrik-Elektronik Teknoloji Öğretmeni olarak vazife yapan Volkan Alparslan Kılıç'ı plaket ile ödüllendirdi ve tebrik etti.

OKUL MÜDÜRÜ GURUR DUYDU

Okul Müdürü Harun Künü ise, Türkiye'nin en prestijli ve en önemli kurumu olan TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen yarışmadaen gözde okulları geride bırakarak Türkiye 2.'liğini okullarına getiren,okul öğrencisi Efe Vural ve Projenin Danışman öğretmeni Volkan Alparslan Kılıç'a teşekkür ettiğini söyledi ve gösterilen bu başarıdan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Kaynak: Bültenler

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