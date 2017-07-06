Kaymakam Bayır, Sınır Karakollarını Ziyaret Etti

VAN (İHA) – Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, sınır karakollarını ziyaret etti.



Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, ilçe bulunan sınır karakollarını ziyaret ederek, askerlerle bir araya geldi. Bayır, uzun süre askerlerle sohbet ederek, aynı sofrada yemek yedi. 2014 yılında pusu kurularak şehit edilen Teğmen Emre As için hatıra defterine duygu ve düşüncelerini de yazan Bayır, daha sonra bölgeden ayrıldı. - VAN