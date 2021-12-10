Kaymakam Bayar, dolmuştan indirilmeye çalışılan kişiyi görüntüleyen kadınla görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Bayar, dolmuştan indirilmeye çalışılan kişiyi görüntüleyen kadınla görüştü

Kaymakam Bayar, dolmuştan indirilmeye çalışılan kişiyi görüntüleyen kadınla görüştü
AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, dolmuş şoförünün kıyafetleri kirli diye bir yolcuyu araçtan indirilmeye çalışması olayını görüntüleyen Şeyma Şahin Eker ve eşi Bekir Eker'i makamında misafir etti.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, dolmuş şoförünün kıyafetleri kirli diye bir yolcuyu araçtan indirilmeye çalışması olayını görüntüleyen Şeyma Şahin Eker ve eşi Bekir Eker'i makamında misafir etti.

Kaymakam Bayar, dolmuşta yaşananları Şeyma Şahin Eker'den dinledi. Bayar, gösterdiği cesaret için Eker'e teşekkür ederek, yaşananların tekrarının olmaması temennisinde bulundu.

Bodrum ilçesinde 6 Kasım'da bir dolmuş şoförü, yolcusunu, kıyafetleri kirli diye araçtan indirmeye ve koltuğa oturmasını engellemeye çalışmış, yaşananlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca görüntülenmişti. Sürücünün şoför kartı iptal edilmiş, hakkında da idari işlem başlatılmıştı.

Yasak yere park edilen otomobile mahalle sakinlerinden tepki! Çöplerini üzerine bıraktılar

Yasak yere park edilen otomobile mahalle sakinlerinden tepki! Çöplerini üzerine bıraktılar

 Kıyafetleri kirli diye minibüsün koltuğuna oturmayan işçi, şoförün tekrar işe alınmasını istedi

Kıyafetleri kirli diye minibüsün koltuğuna oturmayan işçi, şoförün tekrar işe alınmasını istedi

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title