Kaymakam Balıkçılar muhtarların sorunlarını dinledi Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Nusaybin Belediyesinde gerçekleştirilen toplantı Kaymakam Balıkçılar'ın konuşmasıyla başladı.

Muhtarlara büyük önem verdiklerini kaydeden Balıkçılar, ilçedeki sorunları ve ihtiyaçları muhtarlarla belirleyerek, birlikte çözüm ürettiklerini söyledi.

Daha sonra muhtarlar görüş ve taleplerini dile getirdi.

Toplantıya, MARSU Genel Müdürü Eşref Dağdelen ve Çevre ve Şehircilik Müdürü Mesut Ağırakçe, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA