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Kaymakam Balcı ev ziyaretlerine devam ediyor

Kaymakam Balcı ev ziyaretlerine devam ediyor

Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, hane ziyaretleri kapsamında Bilgili ailesini evinde ziyaret etti.

DİYADİN, AĞRI (İHA) - Diyadin Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, hane ziyaretleri kapsamında Bilgili ailesini evinde ziyaret etti.

Hane sakinleri ile sohbet eden Kaymakam Balcı, ailenin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

İhtiyaç ve taleplerinin en kısa sürede karşılanacağını bildiren kaymakam Alper Balcı, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını belirterek bunların çözümü konusunda tüm gayretleriyle çalışmalarına devam edeceğini söyledi. - AĞRI

Kaymakam Balcı ev ziyaretlerine devam ediyor

Kaymakam Balcı ev ziyaretlerine devam ediyor

Kaymakam Balcı ev ziyaretlerine devam ediyor

Kaymakam Balcı ev ziyaretlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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