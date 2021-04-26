Kaymakam Balcı, 'Çatkapı' projesiyle kapı kapı dolaşıyor
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Kaymakam Balcı, 'Çatkapı' projesiyle kapı kapı dolaşıyor

Kaymakam Balcı, 'Çatkapı' projesiyle kapı kapı dolaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, 'Çatkapı' projesiyle iftar öncesi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sorunlarını ve isteklerini dinliyor.

Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, 'Çatkapı' projesiyle iftar öncesi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sorunlarını ve isteklerini dinliyor.

Ramazan ayı boyunca 'bu sene sofrada buluşamıyoruz, biz gelemiyorsak ikramımız gelsin' sloganıyla iftar öncesi vatandaşların evlerini kapı kapı dolaşan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, vatandaşlara yiyecek ikramında bulunarak çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Maddi durumu iyi olmayan ailelerle bir süre sohbet eden Kaymakam Balcı, yetkili birimlerle irtibata geçerek ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için talimat verdi.

Kaymakam Alper Balcı'nın ziyaretlerinden dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren vatandaşlar, kendilerine verilen ikramlıklar ve hediyeler için de teşekkür etti. - AĞRI

Kaymakam Balcı, 'Çatkapı' projesiyle kapı kapı dolaşıyor
Kaymakam Balcı, 'Çatkapı' projesiyle kapı kapı dolaşıyor
Kaymakam Balcı, 'Çatkapı' projesiyle kapı kapı dolaşıyor
Kaymakam Balcı, 'Çatkapı' projesiyle kapı kapı dolaşıyor
Kaymakam Balcı, 'Çatkapı' projesiyle kapı kapı dolaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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