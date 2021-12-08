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Kaymakam Ayrancı köyde incelemelerde bulundu

Kaymakam Ayrancı köyde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, ilçeye bağlı Cankara Köyünde incelemelerde bulundu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, ilçeye bağlı Cankara Köyünde incelemelerde bulundu.

Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman ile birlikte ilçeye bağlı Cankara Köyünü ziyaret eden Kaymakam İhsan Ayrancı, köylülerle bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Kaymakam Ayrancı, köyün bütün sokak ve caddelerini tek tek gezerek incelemeler yaptı. Köy Muhtarı Fevzi Dinç'ten de bilgiler alan Kaymakam Ayrancı, köyün ihtiyaçları konusunda kendisine iletilen talepleri de dinledi. - ADIYAMAN

Kaymakam Ayrancı köyde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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