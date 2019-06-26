Kaymakam Aydın, köy yolunda inceleme yaptı

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Beykent köy yolunda incelemede bulundu.

Beraberinde İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Abdülhadi Hadi Çakır, İl Genel Meclis üyeleri Faysal Ceylan ve Cahit Sevgili ile Beykent köyüne gelen Kaymakam Emre, yol yapım çalışmalarını denetleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Aydın, yolun kısa zamanda tamamlanması için yoğun çaba sarf edildiğini belirterek, kırsalda oturan vatandaşların sorunlarının çözümüne öncelik verdiklerini söyledi.

Kaynak: AA