Kaymakam Aydın bir barışa daha vesile oldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde akraba olan ve aralarında husumet bulunan 2 aile arasındaki husumet, 5 yıl aradan sonra Kaymakam İhsan Emre Aydın ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

5 yıl önce akraba olan Korkmaz ailesi arasında başlayan husumet ve gerginlik, Kaymakam İhsan Emre Aydın ve bölgenin kanaat önderlerinin araya girmesi ile sulhla noktalandı. Bu kapsamda, akraba olan ve yıllar sonra bir araya gelen Korkmaz ailesi mensuplarının barıştırılması için Kurtalan ilçesine bağlı Beykent köyünde barış etkinliği düzenlendi. Akraba iki ailenin barışmasına vesile olanlara teşekkür eden Kaymakam İhsan Emre Aydın, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerimde 'Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin' denilmektedir. Çok değerli kanaat önderlerimize de teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Etrafımızda bu kadar sıkıntılı ortamlar varken, bizim bu tarz olaylar ile anılmamamız gerekiyor. Aramıza nifak tohumlarını değil, barış ve kardeşlik tohumlarını ekmemiz lazım. Bu barışa vesile ve önayak olmuş, bu barışı ilmek ilmek oluşturmak için gayret etmiş herkese teşekkür ediyor, gereken olgunluğu göstererek bu husumete son verdikleri için iki ailenin ileri gelenlerini de canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan duaların ardından Korkmaz ailesi büyüklerinin birbirlerini kucaklaması ve davetlilere tatlı ikramında bulunulmasıyla sona erdi. Törene, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın'ın yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Sancar Aydın, Kaybağlar Belde Belediye Başkanı Salim Seven, İlçe Müftüsü M. Nedim Yılmaz, kanaat önderi ile Korkmaz ailesi mensupları ve köylüler katıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı