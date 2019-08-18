Kaymakam Aydın, asfaltlama çalışmalarını inceledi

18.08.2019 12:44

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Aydın, Gözpınar-Saipbeyli arasındaki yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Aydın yaptığı konuşmada, yolların asfaltlanması için yoğun çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda ulaşım ihtiyaçlarını yerine getirmelerini istiyoruz. Bunun için Köylere Hizmet Götürme Birliğimizin çalışmaları titizlikle devam ediyor. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımız aralıksız sürdürüyoruz. Gözpınar-Saipbeyli arasındaki 4,5 kilometrelik yol asfaltlanacak." dedi.

Kaynak: AA