Kaymakam Avcı Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Kilis'in Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Şehit Ramazan Aslan'ın ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Ertuğrul Avcı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Kaçarlar ile birlikte Musabeyli ilçesine bağlı Bozkaya Köyünde ikamet eden, Şehit Ramazan Aslan'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyaret esnasında şehit ailesinin sorunlarını dinleyerek, onlarla yakından ilgilenen Kaymakam Avcı, "Bugün bu topraklarda rahatça yaşamamız, şehitlerimizin sayesindedir. Bu cennet vatanda yaşamanın bedelini şehitlerimiz canlarıyla ödedi. Bize şehitlerden bir emanet olarak kalan bütün şehit ailelerimizin yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Şehit ailelerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.Siz bizlere şehidimizin emanetisiniz" diye konuştu. - KİLİS