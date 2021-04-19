Kaymakam Arslantürk, yol emniyet ve kontrol noktaların denetledi
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Kaymakam Arslantürk, yol emniyet ve kontrol noktaların denetledi

Kaymakam Arslantürk, yol emniyet ve kontrol noktaların denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çayırlı Kaymakamı Abdullah Arslantürk, dinamik denetim süreci kapsamında yol emniyet ve kontrol noktalarına denetimde bulundu.

Çayırlı Kaymakamı Abdullah Arslantürk, dinamik denetim süreci kapsamında yol emniyet ve kontrol noktalarına denetimde bulundu.

Uygulama esnasında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Abdullah Arslantürk, korona virüs (covid-19) tedbirlerine yönelik hatırlatmalarda bulunup, seyahat izin belgelerini kontrol ederek, hayırlı yolculuklar ve hayırlı ramazanlar diledi.

Kaymakam Abdullah Arslantürk daha sonra yoğunlaştırılmış dinamik denetim modeli çerçevesinde ilçe genelinde denetimlerde bulundu. Denetim sırasında kısıtlamadan muaf olan esnafa ve vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik uyarılarda bulunan Kaymakam Arslantürk, vakaların her geçen gün artış gösterdiğine dikkat çekti ve buna bağlı olarak denetimlerin de yoğunlaştırılarak, kurallara uymayanlara gerekli tüm cezai işlemlerin uygulanacağını belirtti. Aynı zamanda vatandaşlardan, maske, mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle riayet edilmesini istedi.

Kaymakam Abdullah Arslantürk'e İlçe Jandarma Komutanı Akın Poçulu ve İlçe Emniyet Amir Serdar Çelebi eşlik etti. - ERZİNCAN

Kaymakam Arslantürk, yol emniyet ve kontrol noktaların denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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