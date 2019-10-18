Kaymakam Arcaklıoğlu: "Muhtar, sorumlu olduğu köyde devleti temsil ediyor"

18.10.2019 11:39

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu ilçeye bağlı Çayırbaşı, Gecek ve Üçhüyük köylerini ziyaret ederek, köy muhtarlarından yürütülen iş ve işlemlere dair bilgi aldı.



Altıntaş Kaymakamı Arcaklıoğlu, köy muhtarlarını ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Görevini hakkını vererek yapıldığında muhtarların büyük sorumluluğu olduğunu hepimiz biliyoruz. Muhtarlarımızı köylerde tüm kamu hizmetlerinin gözü, kulağı, dokunan eli olarak görüyoruz. Köy muhtarımız; köyünün kaymakamıdır, milli eğitim müdürüdür, sağlık memurudur, jandarmasıdır, emniyetidir. Kısacası, siz devletin oradaki temsilcisiniz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA