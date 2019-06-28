Kaymakam Arabacı'dan köy ziyaretleri

Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Keçiköy, Koltuk ve Sarayözü köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları ve köy halkı ile bir araya gelen Arabacı, istişarelerde bulundu.

Keçiköy'de sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Arabacı, özel idare yetkililerinden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arabacı, tespit edilen sorunların yatırım programı kapsamında çözümünün sağlanacağını belirtti.

Devletin imkanlarını her noktaya eşit mesafede ulaştırabilmek için gece gündüz çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Arabacı, halkın misafirperverliği ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA