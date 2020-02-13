Kaymakam Alkan'dan engellilere ziyaret
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Kaymakam Alkan'dan engellilere ziyaret

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

13.02.2020 19:09 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:09
Kaymakam Alkan'dan engellilere ziyaret

Kaymakamı , ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.


Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Güney Mahallesi'nde oturan bedensel engelli Rıza Güler ve Mahallesi'nde oturan bedensel engelli Tuğfan Çıplak'ı evlerinde ziyaret etti.


Engelli vatandaşlar ve aileleri ile sohbet eden onların talep ve şikayetlerini dinleyen Kaymakam Alkan'a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seval Arslan ve Osmancık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer'de eşlik etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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