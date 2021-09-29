Kaymakam Aktaş: 'Halkımıza kapımız her zaman açıktır' - Haberler
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Kaymakam Aktaş: "Halkımıza kapımız her zaman açıktır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakam Aktaş:

Ordu'nun Aybastı Kaymakamı Şeyma Aktaş, halk buluşması kapsamında ilçe genelinde ilk esnaf ziyaretini gerçekleştirdi.

AYBASTI, ORDU (İHA) - Ordu'nun Aybastı Kaymakamı Şeyma Aktaş, halk buluşması kapsamında ilçe genelinde ilk esnaf ziyaretini gerçekleştirdi.

Aybastı Kaymakamı Şeyma Aktaş, ilçede bulunan esnaf ve ticari işletmecileri ziyaret ederek istek, talep ve sorunlarını dinledi. İlçede göreve başlamasının ardından ilk esnaf ziyaretini gerçekleştiren Kaymakam Şeyma Aktaş, "Devlet halkıyla vardır, bizler her zaman halkımızın yanındayız. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır" dedi. - ORDU

Kaymakam Aktaş: Halkımıza kapımız her zaman açıktır

Kaymakam Aktaş: Halkımıza kapımız her zaman açıktır

Kaymakam Aktaş: Halkımıza kapımız her zaman açıktır

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Haber: Kaymakam Aktaş: 'Halkımıza kapımız her zaman açıktır' - Haberler
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