Kaymakam Aksoy, tarım arazilerini inceledi

Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, dün meydana gelen sağanak ve dolu nedeniyle tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Aksoy, beraberindeki Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Jandarma Komutanı Şeref Kutu, Ziraat Odası yönetim kurulu üyeleriyle dolu ve sağanağın etkili olduğu arazileri inceledi.

İnceleme gezilerine ilk olarak Fasıl Mahallesi'nden başlayan Aksoy ve beraberindekiler, mahalle muhtarı Mehmet Doğan'dan bilgi aldı.

Daha sonra Kayabükü Mahallesi'ne geçen Aksoy ve beraberindekiler, ekili alanlarda ve seralarda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilk defa böylesi afetle karşılaştığını dile getirerek, "Allah daha beterinden korusun. Gördüğünüz gibi, gerçekten de çok üzücü bir durum. Şu tarla hasada gelmiş bir tarla ama durum kötü. Ürün kaldırılacak durumda değil." dedi.

TARSİM'in önemine dikkati çeken Kaplan, "Çiftçilerimiz nazındaki eksikliğimiz, ürün sigortası noktasında çok duyarlı değiliz." diye konuştu.

İlçe Tarım Orman Müdürü Yavuz Ekici de mahallelerde hasar tespit çalışmasına başladıklarını, 12-15 bin dekar alanda hasar olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA