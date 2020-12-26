Kaymakam Akpay, deprem güçlendirme çalışmalarını inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaymakam Akpay, deprem güçlendirme çalışmalarını inceledi

26.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:36
Kaymakam Akpay, deprem güçlendirme çalışmalarını inceledi

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, ilçe merkezindeki bazı okullarda yapılan deprem güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, ilçe merkezindeki bazı okullarda yapılan deprem güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Geçtiğimiz aylarda Osmancık ilçe merkezinde bulunan bazı okullarda deprem güçlendirme çalışmaları başlatılmıştı. İlçe kaymakamı Ayhan Akpay, Koyun Baba İlkokulu, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ana binasında ve Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okulunda devam eden ve 3 ay sürmesi öngörülen deprem güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Akpay, çalışmalarla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ve yetkililerden bilgi aldı. - ÇORUM

Kaymakam Akpay, deprem güçlendirme çalışmalarını inceledi
Kaymakam Akpay, deprem güçlendirme çalışmalarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Hulusi Akar Özlem Zengin Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Hatice Şendil Fahriye Evcen Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Mustafa Er Erol Bulut Vitor Hugo Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Tv Ocak Ankara Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam Akpay, deprem güçlendirme çalışmalarını inceledi | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 16:35:47. #1.14#
title