Kaymakam Akpay'dan asırlık nineye ziyaret
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Kaymakam Akpay'dan asırlık nineye ziyaret

23.03.2021 17:58 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:03
Kaymakam Akpay'dan asırlık nineye ziyaret

Çorum'un Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, ilçede yaşayan 101 yaşındaki Selviye Arpaguş'u evinde ziyaret etti.

Çorum'un Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, ilçede yaşayan 101 yaşındaki Selviye Arpaguş'u evinde ziyaret etti.

Kaymakam Akpay, Yaşlılar Haftası dolayısıyla 1920 yılında doğan Selviye Arpaguş'u ziyaret etti. 101 yaşındaki Selviye Arpaguş, anılarını ve tecrübelerini paylaşırken, Kaymakam Akpay da hoş sohbeti için Selviye nineye teşekkür edip, sağlık ve afiyet diledi.

Ziyarette Kaymakam Akpay'a İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seval Arslan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer de eşlik etti. - ÇORUM

Kaymakam Akpay'dan asırlık nineye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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