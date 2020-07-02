Kaymakam Açıkgöz ve eşi, İdlib'de 4 briket ev yaptıracak
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Kaymakam Açıkgöz ve eşi, İdlib'de 4 briket ev yaptıracak

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz ile eşi Dr. Şeyma Açıkgöz, Suriye'nin İdlib şehrinde 4 briket ev yaptırma kararı aldı.

Kaymakam Açıkgöz ve eşi, İdlib'de 4 briket ev yaptıracak
02.07.2020 17:20 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:24

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz ile eşi Dr. Şeyma Açıkgöz, Suriye'nin İdlib şehrinde 4 briket ev yaptırma kararı aldı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasına Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz ile eşi Dr. Şeyma Açıkgöz, aileleriyle birlikte 4 briket ev yapımı için 24 bin lira bağışta bulundu. Kaymakam Açıkgöz, yüz binlerce kişinin evsiz kaldığı İdlib'de yaşanan insani drama "dur" demek adına Türkiye Cumhuriyeti olarak 50 bin briket ev inşa edilmesi için çalışma başlatıldığını hatırlattı.

Cide Kaymakamlığı olarak iş adamlarının, muhtarların, imam hatiplerin, öğretmenlerin, kolluk personellerinin ve Cideli vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiğini belirten Kaymakam Açıkgöz, "Yüz binlerce kişinin evsiz kaldığı İdlib'de yaşanan insani drama dur demek adına; Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Suriye'nin Kuzeybatısında 50 bin briket ev inşa ediyoruz. Hatay'a yakın bölgede kurulan bu evler sayesinde binlerce mazlum aile, kışı soğukta geçirmekten kurtulacak. Cide Kaymakamlığı olarak sadece birkaç günde rekor düzeyde bir katılımı yakaladık. 30 briket ev bedeli olan 180 bin TL'yi Kaymakamlık olarak Bakanlığımıza ulaştırılmak üzere Sayın Valimiz Avni Çakır'a yarın mesai bitiminde teslim edeceğiz. İnşallah hedefimiz bu rakamın daha da artmasıdır. Bizimle iletişime geçen iş adamlarımız var, onların da katılımı ile hedefimiz 40 adet briket ev yaptıracak tutarı yakalamaktır. Biz eşimle birlikte bir adet briket ev bağışlama planı yapmıştık. Fakat hem eşimin ailesi hem kendi ailem, bu kampanyadan haberdar olunca katılmak istediler. Tabi bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. ve bu vesileyle 4 adet briket ev ile kampanyaya katılmak nasip oldu" dedi.

Kaymakam Açıkgöz, bu kapsamda kampanyaya destek vermek için aile büyükleriyle birlikte 4 adet briket ev yapımı için 24 bin TL bağışta bulunduklarını kaydetti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Manşet

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