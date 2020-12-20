Kayıt dışı avlanan bir ton orkinosa el konuldu

Erdemli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin denetimde, kayıt dışı avlandığı belirlenen bir ton 4 mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi.

Erdemli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin denetimde, kayıt dışı avlandığı belirlenen bir ton 4 mavi yüzgeçli orkinos ele geçirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli balıkçı barınağı çıkışında bir kamyonete yüklenmiş orkinosları avlayan kişi hakkında idari ceza uygulandı.

Balıklara ekiplerce el konulurken, yasadışı avcılığa yönelik denetimlerin süreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez