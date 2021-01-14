Kayısı kolilerinden Bizans dönemine ait eserler çıktı

Kayısı kolilerinden Bizans dönemine ait eserler çıktı Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde kayısı kolisi içerisine saklanan Bizans dönemine ait 205 sikke, 31 obje, 11 yüzük olmak üzere 247 parça tarihi eser ele geçirdi.

Kayısı kolilerinden Bizans dönemine ait eserler çıktı

ARDAHAN - Ardahan İl Jandarma Komutanlığı, ihbar üzerine durdurulan yolcu otobüsünde kayısı kolisi içerisine saklanan Bizans dönemine ait 205 sikke, 31 obje, 11 yüzük olmak üzere 247 parça tarihi eser ele geçirdi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen ihbar üzerine Çamlıçatak yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagajındaki koliye metal dedektör sinyal verdi. Ardahan'dan teslim alınmak üzere gönderilen kayısı kutularının içerisine gizlenmiş vaziyette 205 adet sikke, 31 adet obje ve 11 adet yüzük olmak üzere 247 adet tarihi eser niteliğindeki malzemeye el konuldu.

Kars Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen tarihi eserlerin Bizans dönemine ait olduğu tespit edilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ