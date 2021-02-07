Kayıp zihinsel engellinin 23 gün sonra karlar arasında cesedi bulundu
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Kayıp zihinsel engellinin 23 gün sonra karlar arasında cesedi bulundu

07.02.2021 12:41 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:45
Kayıp zihinsel engellinin 23 gün sonra karlar arasında cesedi bulundu

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, 23 gün önce kaybolan akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mustafa Mahmutoğlu (30), evine 20 kilometre uzaklıkta ölü bulundu.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, 23 gün önce kaybolan akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mustafa Mahmutoğlu (30), evine 20 kilometre uzaklıkta ölü bulundu. Karlar arasında bulunan Mahmutoğlu'nun cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga konuldu. 

Karakoçan ilçesi Sarıcan Beldesi'nde yaşayan akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mustafa Mahmutoğlu, 15 Ocak'ta "Sultan Kubbesi'ne gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı. Mahmutoğlu eve dönmeyince meraklanan ailesi, durumu jandarmaya bildirip, kayıp ihbarında bulundu. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı.Köylüler, bugün sabah saatlerinde Kayalık yolu kenarında bir cesetle karşılaştı. Köylülerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin Mahmutoğlu'na ait olduğu tespit edildi. 23 gün sonra evine yaklaşık 20 kilometre uzakta karlar içinde bulunan Mahmutoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karakoçan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 


Kayıp zihinsel engellinin 23 gün sonra karlar arasında cesedi bulundu
Kayıp zihinsel engellinin 23 gün sonra karlar arasında cesedi bulundu
Kayıp zihinsel engellinin 23 gün sonra karlar arasında cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursel ŞENGEZER

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