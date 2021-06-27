KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ BURHAN, 21 GÜNDÜR ARANIYOR
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KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ BURHAN, 21 GÜNDÜR ARANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde 21 gündür kayıp olan zihinsel engelli Hacı Burhan Meral (36), ekipler tarafından arazide aranıyor.

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde 21 gündür kayıp olan zihinsel engelli Hacı Burhan Meral (36), ekipler tarafından arazide aranıyor. İlçeye bağlı Üçtaş köyünde yaşayan zihinsel engelli Hacı Burhan Meral, 7 Haziran'da 'yaylaya gidiyorum' diyerek çıktığı eve geri dönmedi. Yakınları, Meral'i arama çalışmalarından sonuç alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından köy merkezi ve kırsalında arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan ve sonuçsuz kalan arama çalışmalarına yeniden başlandı. Ekiplerin, bölgeden drone destekli ve iz takip köpeği kullanarak başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

'UMUDUMUZ SAĞ BULUNMASI'

Arama çalışmaları hakkında bilgi veren Gümüşhane UMKE personeli Neşe Öztürk, Dönüşümlü ekipler halinde arama çalışmalarındayız. Bölge coğrafi ve iklim şartları olarak zor bir arazi. Sisli havaya rağmen arama çalışmalarımız devam ediyor. Zaman ilerledikçe sis daha çok yoğunlaşıyor, bu durum da arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Umudumuz Hacı Burhan Meral'in sağ salim bulunması dedi.

'YAYLAYA GELİR, GEZERDİ'

Yöre sakinlerinden Ülkü Özdemir de, Hacı Burhan Meral'i tanıdığını, yaylaya sık sık geldiğini söyleyerek, Kaybolmadan bir hafta önce yaylada gördüm, geziyordu. Durumu iyiye benziyordu, herhangi bir sorunu varmış gibi hissetmedim. Yaylaya gelir gezerdi, çayını içerdi. Özellikle Cuma günü gelir çorba içerdi diye konuştu.

KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ BURHAN, 21 GÜNDÜR ARANIYOR
KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ BURHAN, 21 GÜNDÜR ARANIYOR
KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ BURHAN, 21 GÜNDÜR ARANIYOR
KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ BURHAN, 21 GÜNDÜR ARANIYOR
KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ BURHAN, 21 GÜNDÜR ARANIYOR
KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ BURHAN, 21 GÜNDÜR ARANIYOR
KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ BURHAN, 21 GÜNDÜR ARANIYOR
KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ BURHAN, 21 GÜNDÜR ARANIYOR
KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ BURHAN, 21 GÜNDÜR ARANIYOR
KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ BURHAN, 21 GÜNDÜR ARANIYOR
KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ BURHAN, 21 GÜNDÜR ARANIYOR
KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ BURHAN, 21 GÜNDÜR ARANIYOR
KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ BURHAN, 21 GÜNDÜR ARANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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