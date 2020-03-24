Kayıp uzman çavuşu arama çalışmaları 8. gününde
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Munzur Çayı, Tunceli

Kayıp uzman çavuşu arama çalışmaları 8. gününde

Kayıp uzman çavuşu arama çalışmaları 8. gününde Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları 8'nci günde de devam ediyor.

24.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:54
Kayıp uzman çavuşu arama çalışmaları 8. gününde

Kayıp uzman çavuşu arama çalışmaları 8. gününde

TUNCELİ - Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları 8'nci günde de devam ediyor. Çalışmalar kapsamında çok sayıda ekip, Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde aramalar gerçekleştiriyor.

Olay, 8 gün önce Ovacık karayolu Anafatma mevki'inde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu.

Kayıp uzman çavuşu arama çalışmalarına Ankara, Diyarbakır ve Van'dan gelen JAK ve SAK ekipleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, Elazığ ve Rize'den gelen dalgıç polisler, emniyet ve jandarmanın yanı sıra AFAD ve gönüllüleri katılıyor.

Munzur Çayı'nda JAK ve SAK tarafından belirlenen noktalarda aramalar yapılırken Uzunçayır Baraj Gölü'nde ise su altı görüntüleme cihazı ve botlarla arama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında emniyet ve jandarmaya ait köpekli timler ile AFAD gönüllüleri de kıyı taraması gerçekleştiriyor.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından koordine edilen çalışmaları Uzman Çavuş Güneş'in, Eşi Gülnur Ortakçı Güneş, Annesi Aysel, Babası Emin Güneş'le birlikte yakınları da ekiplerin çalışmasını yerinde takip ediyor.

Kayıp uzman çavuşu arama çalışmaları 8. gününde

Kaynak: İHA

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Kayıp uzman çavuşu arama çalışmaları 8. gününde

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