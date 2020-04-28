- Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
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- Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

- Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor Tunceli'de 43 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

- Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
28.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:47

- Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de 43 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Olay, 17 Mart tarihinde meydana gelmiş Ovacık karayolu Anafatma Köprüsü mevkiinde Munzur Çayı'nda eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu.İlk gününden itibaren başlatılan arama çalışmaları, bugün de Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediyor.JÖAK, JAK ve SAK'lar, Munzur Çayı'nda botlarla arama yaparken dalgıç polisler de görüş mesafesinin olduğu alanlarda dalış yaparak destek veriyor.AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllülerinde destek verdiği çalışmalarda Munzur Çayı'nda su altı kameralar da kullanılıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam eden arama çalışmalarında Güneş'in yanı sıra 5 Ocak tarihinden itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu da arama çalışması yapılıyor.

- Kayıp Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İHA

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