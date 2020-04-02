Kayıp uzman çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor
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Yılmaz Güneş, Munzur Çayı, Tunceli, 3. Sayfa

Kayıp uzman çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmalarına devam ediliyor.

02.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:56
Kayıp uzman çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmalarına devam ediliyor.

Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık kara yolu Anafatma mevkisinde eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botunun devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken Munzur Çayı'na düşen 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu. İlk günden itibaren çok sayıda ekibin katılımıyla devam eden arama çalışmaları bugün de sürdü.

Munzur Çayı'nda yoğunlaştırılan arama çalışmalarına Van, Samsun ve Diyarbakır'dan gelen Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Ankara'dan gelen JÖAK, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen SAK, Elazığ, Rize ve Ordu Emniyet Müdürlüklerine bağlı Su Altı Arama Kurtarma Amirliklerine bağlı dalgıç polisler, AFAD, emniyet ve jandarma ile gönüllüleri katılıyor. Munzur Çayı'nda botlarla yapılan arama çalışmalarının yanı sıra çayın belli noktalarına beton bloklar konulurken, bazı bölümleri de demir mazgallarla kapatıldı.

Arama çalışmalarını Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl jandarma Komutanı Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Şen de aile ile birlikte arama çalışmalarını yakından takip etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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