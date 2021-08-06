Kayıp üniversiteli gençten acı haber

Kayıp üniversiteli gençten acı haber Dağlık alana gidip 5 gündür haber alınamayan 25 yaşındaki gencin, cansız bedeni bulundu Gencin, yürüyüş ya da tırmanış yaptığı sırada dengesini kaybederek düştüğü değerlendiriliyor Tatil için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı'da kaybolan...

Kayıp üniversiteli gençten acı haber

Dağlık alana gidip 5 gündür haber alınamayan 25 yaşındaki gencin, cansız bedeni bulundu

Gencin, yürüyüş ya da tırmanış yaptığı sırada dengesini kaybederek düştüğü değerlendiriliyor

ANTALYA - Tatil için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı'da kaybolan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Samet Işıtan'ın kayalık alanda cansız bedeni bulundu. Işıtan'ın, yürüyüş ya da tırmanış gerçekleştirdiği sırada dengesini kaybederek düştüğü değerlendiriliyor.

Üniversite öğrencisi Samet Işıtan, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Antalya'nın Kemer İlçesine gelerek ünlü Çıralı tatil beldesindeki bir kampinge yerleşti. Pazartesi günü sabah 06.50'da kampingden ayrılarak saat 09.00 sıralarında ünlü Yanartaş Milli Park alanına giden Samet Işıtan, yangınlar sebebiyle ormanlık alanlara girmeyip bir patika yoldan dağlık alana doğru yürüdü. Bu saatten sonra yakınları kendisinden haber alamadı. Abla Nur Işıtan, kardeşinin Salı akşamı 23.30'a kadar açık olan telefonu daha sonra kapandığını söyledi. Ailenin başvurusu üzerine alınan konum bilgisine göre Çarşamba gününe kadar Yanartaş bölgesinde olduğu bilgisine ulaşılan Samet Işıtan'ın çevredeki hiçbir kuruluş ve işletmenin güvenlik kameralarında bir bilgiye rastlanılamadı.

Bugün bölgede yapılan arama neticesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma timi, Işıtan'ın dağlık alanda cesedini buldu. Ekipler tarafından bölgeden çıkartılan Işıtan'ın cansız bendeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Talihsiz öğrencinin, bölgede yürüyüş ya da tırmanış yaparken dengesini kaybedip düştüğü değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hanım Türk