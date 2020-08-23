Kayıp şahsın cesedi dağda çoban tarafından bulundu Kayıp şahsın cesedi dağda çoban tarafından bulundu -Mersin'de 15 gündür kayıp olduğu bildirilen bir şahsın cesedi, ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban tarafından bulundu Mersin'de 15 günden bu yana kayıp olduğu bildirilen 35 yaşındaki Ümit Demir'in cesedi, ormanlık alanda...

Kayıp şahsın cesedi dağda çoban tarafından bulundu

-Mersin'de 15 gündür kayıp olduğu bildirilen bir şahsın cesedi, ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban tarafından bulundu

MERSİN - Mersin'de 15 günden bu yana kayıp olduğu bildirilen 35 yaşındaki Ümit Demir'in cesedi, ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çukurkeşlik Mahallesi'nin kırsal bölgesindeki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir çoban, dağın eteğinde çalılıkların arasında bir cesetle karşılaştı. Çobanın ihbarı ile olay yerine giden jandarma ekipleri, çürümeye yüz tutmuş ceset üzerinde ve bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, bulunan cesedin, 15 gündür kayıp olduğu bildirilen 35 yaşındaki Ümit Demir olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devem ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA