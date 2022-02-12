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Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dere kenarında eşyaları bulunan ve 6 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs için 3'üncü günde de arama çalışmaları devam ediyor.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dere kenarında eşyaları bulunan ve 6 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs için 3'üncü günde de arama çalışmaları devam ediyor.

Kendisinden 6 gündür haber alınamayan Bayram Öztürk için ekipler arama çalışmalarını 3'üncü günde de dere içerisinde sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri kayıp olan şahsı didik didik arıyor. Serdivan ilçesi Çark Deresi'nde çalışmalarını sürdüren ekipler şuana kadar henüz bir bulguya rastlayamazken çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Derede yapılan çalışmalarda bota engel olan ot ve çöpler ise iş makineleri tarafından temizleniyor. - SAKARYA

Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bayram Öztürk, Sakarya, 3. Sayfa, Haberler

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