Kayıp Şahıs Ölü Bulundu

Niğde'de 3 aydır kayıp olan 32 yaşındaki Yusuf A. elektrik direğinde asılı halde bulundu.



Ulukışla ilçesi Çiftehan köyünde vatandaşlar elektrik direğine asılı birini görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yusuf A.'nın öldüğünü belirlerken, şahsın 3 aydır kayıp olduğu iddia edildi. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. - NİĞDE